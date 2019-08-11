В ООН рассказали о числе пострадавших от столкновений в Адене

ТАСС, 11 августа. 40 человек погибли, более 250 получили ранения в ходе вооруженных столкновений, охвативших в минувшие несколько дней экономическую столицу Йемена, город Аден. Об этом говорится в распространенном в воскресенье специальном докладе координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде.

По предварительным данным ООН, "40 человек были убиты, 260 ранены в результате столкновений, начавшихся в Адене 8 августа".

Столкновения в Адене начались в четверг. Отряды сепаратистского ЮПС попытались захватить президентский дворец "Эль-Маашик", где шли ожесточенные бои с применением танков и тяжелых орудий. Поступали сведения о перестрелках у зданий центробанка, судебной палаты и казарм.

Позднее ЮПС потребовал отстранить от власти президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).