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Второй тур президентских выборов начался в Гватемале

На высший государственный пост претендуют представители социал-демократической и правоцентристской партий - Сандра Торрес и Алехандро Джамматтеи

МЕХИКО, 11 августа. /ТАСС/. Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Гватемале. К участию в нем приглашены более 8 млн избирателей, которые смогут исполнить свой гражданский долг до 18:00 по местному времени (03:00 мск понедельника). Для обеспечения безопасности власти задействовали десятки тысяч сотрудников полиции, а также ввели временный запрет на продажу спиртных напитков.

На высший государственный пост претендуют Сандра Торрес, представляющая социал-демократический "Национальный союз надежды", и Алехандро Джамматтеи, лидер правоцентристской партии "Вперед". В случае своей победы Торрес собирается расширить доступ населения к программам в сфере здравоохранения и образования, создать электронное правительство и привлечь вооруженные силы к борьбе с преступностью. Ее конкурент делает ставку на развитие экономики, увеличение притока иностранных инвестиций и бескомпромиссное противодействие криминалу, для чего намерен вернуть смертную казнь.

Бывшая супруга экс-президента Альваро Колома в первом туре выборов, состоявшемся 16 июня, обошла всех конкурентов с заметным отрывом, однако результаты большинства опросов общественного мнения предрекают победу на финальном этапе голосования ее конкуренту. В 2015 году Торрес также вышла во второй тур, где уступила Джимми Моралесу.

Высший избирательный трибунал республики гарантировал полную прозрачность процесса обработки и подсчета голосов после массовых жалоб, полученных по итогам первого тура. Ожидается, что предварительные результаты волеизъявления могут быть обнародованы после 21:00 по местному времени (06:00 мск понедельника).

Президент Гватемалы избирается на четыре года без права повторно претендовать на высшую государственную должность. Инаугурация нового лидера центральноамериканской страны пройдет 14 января 2020 года.

Теги
ГватемалаМоралес, Джимми
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