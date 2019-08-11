СМИ: Ливийская национальная армия захватила 27 наемников в Марзуке

ТАСС, 11 августа. Около 30 иностранных наемников, выступающих на стороне незаконных вооруженных формирований, были захвачены отрядами Ливийской национальной армии (ЛНА) в ходе начавшейся операции в Марзуке на юго-западе страны. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Afrigatenews, цитируя представителя армейского командования.

По его информации, "подразделения ЛНА, вошедшие в город, арестовали 27 наемников, которые в составе экстремистских группировок на протяжении последних недель терроризировали население Марзука". Представитель командования, однако, не указал, из каких конкретно стран были завербованы боевики для участия в вылазках радикалов на ливийской территории.

Несколько часов назад ЛНА, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, приступила к наземной операции в Марзуке. Как заявил представитель командования 73-й мотострелковой бригады ЛНА Мунзер аль-Хартуш, "кампания нацелена на выдворение из города экстремистских групп чадской оппозиции и сотрудничающих с ней наемников". Он добавил, что действия сухопутных войск поддерживаются ВВС ЛНА, которые наносят удары по позициям боевиков в пригородах Марзука.

В наземной операции в Марзуке участвуют три мотострелковых батальона. По словам аль-Хартуша, местные отряды самообороны "приветствовали вступление военных в город и присоединились к армии в борьбе против экстремистов".

В начале недели жилой район Эль-Калаа в Марзуке подвергся авиаобстрелу, в результате которого были убиты более 40 человек, несколько десятков получили ранения. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии возложило ответственность за атаку на ЛНА. Со своей стороны ЛНА опровергла сообщения о нанесении ударов по жилым кварталам, отметив, что ВВС бомбардировали исключительно позиции экстремистских группировок, а все удары авиации были точечными и результативными.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.