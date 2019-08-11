Советник Трампа заявила, что он сохраняет настрой на диалог с Ким Чен Ыном

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сохраняет настрой на продолжение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но конкретная дата их новой встречи пока не определена. Об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала Fox News старший советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

"Президент встречался несколько раз с Ким Чен Ыном, санкции в отношении Северной Кореи остаются в силе до тех пор, пока не произойдет полная, необратимая и поддающаяся верификации денуклеаризация Корейского полуострова. Мы пока этого не видим", - отметила она. По словам советника, некоторые из осуществленных в КНДР запусков ракет малой дальности "не нарушают договоренности", достигнутые в прошлом году на саммите США и КНДР в Сингапуре. "Он [Трамп] хочет продолжать переговоры с Ким Чен Ыном по вопросам торговли и другим договоренностям", - продолжила Конуэй.

Она отрицательно ответила на вопрос, определена ли дата следующей встречи на высшем уровне. "Нет, пока такого срока нет. Но это произойдет очень быстро, когда время для этого наступит", - заверила старший советник главы государства.

Трамп написал в субботу на своей странице в Twitter, что получил от Ким Чен Ына послание, в котором выражалась готовность провести очередной саммит после завершения совместных военных учений США и Южной Кореи. Американский президент обратил внимание на то, что лидер КНДР принес "краткие извинения за проведение испытаний ракет малой дальности".

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории американо-северокорейский саммит, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по ее итогам уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры рабочего уровня.