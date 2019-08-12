Гуайдо заявил, что Мадуро готовится распустить оппозиционный парламент Венесуэлы

КАРАКАС, 12 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готовится распустить в понедельник оппозиционно настроенный к его правительству парламент страны - Национальную Ассамблею. С таким утверждением выступил в воскресенье лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Завтра они [власти Венесуэлы - прим. ТАСС] планируют объявить о роспуске парламента, незаконно объявить о проведении [парламентских] выборов и начать массовое преследование депутатов", - сказал политик в своем видеообращении в соцсетях.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.