В Сеуле отвергли критику Пхеньяна в связи с южнокорейско-американскими военными учениями

СЕУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Республика Корея отвергла критику КНДР в свой адрес в связи с проводимыми ей с США совместными военными учениями. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Сеуле представитель министерства объединения Ли Сан Мин.

"Критика, озвученная МИД Северной Кореи и ее СМИ в отношении нашего правительства в связи с южнокорейско-американскими учениями совершенно не содействует развитию межкорейских отношений", - подчеркнула она.

"Данные упражнения не являются полевыми маневрами, угрожающими Северу, а представляют собой командно-штабные учения по подготовке к передаче оперативного контроля над войсками от Вашингтона Сеулу в военное время", - добавила представитель министерства. Таким образом, по ее словам, "это не является нарушением военных договоренностей Севера и Юга".

МИД КНДР 11 августа распространил заявление, в котором подчеркнул, что совместные учения Республики Корея и США делают затруднительными переговоры между Пхеньяном и Сеулом.

Республика Корея и Соединенные Штаты 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. Они включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной их целью заявлена подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Корея осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время.