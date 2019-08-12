СМИ: в Сеуле считают, что КНДР хочет возобновить переговоры с США на рабочем уровне

СЕУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Последние высказывания властей КНДР с критикой совместных военных учений США и Республики Корея (РК) говорят о желании Пхеньяна возобновить диалог по вопросам денуклеаризации с Вашингтоном на рабочем уровне. Такое мнение высказал в понедельник в Сеуле на встрече с журналистами представитель администрации президента РК, передает агентство Yonhap.

"Последние заявления Севера свидетельствуют о желании возобновить диалог на рабочем уровне с США", - отметил южнокорейский чиновник. Отвечая на вопрос о том, как в администрации президента восприняли критику со стороны Пхеньяна в связи с совместными учениями южнокорейских и американских военных, он отметил, что в Сеуле есть понимание того, что КНДР часто "использует в своих заявлениях более резкие выражения, чем Юг".

МИД КНДР 11 августа распространил заявление, в котором подчеркнул, что совместные учения Республики Корея и США делают затруднительными переговоры между Пхеньяном и Сеулом. Как отметили в Пхеньяне, власти РК "должны подумать о том, что контакты между двумя Кореями будут затруднены, пока подобные военные учения не прекратятся, или пока они не предоставят в искренней манере оправдания или правдоподобные объяснения проведения таких учений".

В южнокорейском МИД в понедельник отвергли критику в свой адрес, заявив, что она "совершенно не содействует развитию межкорейских отношений".

Республика Корея и Соединенные Штаты 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. Они включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной их целью заявлена является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Корея осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время.