Интерпол отказал Киеву в розыске экс-депутата по делу о "черной кассе" Партии регионов

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Интерпол отказал Киеву в розыске бывшего депутата Верховной рады Виталия Калюжного, чье имя фигурирует в деле о так называемой черной бухгалтерии Партии регионов. Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на письмо Интерпола.

"Интерпол отказал в розыске бывшего нардепа Виталия Калюжного, чье имя фигурировало в так называемой черной бухгалтерии Партии Регионов, назвав это дело политической манипуляцией", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что осенью 2017 года Генеральная прокуратура Украины по почте отправила обвинение бывшему депутату и его брату. Обвинение касалось "предоставления и получения неправомерной выгоды" в составе якобы преступной организации.

Интерпол посчитал, что это дело носит политический характер, и уведомил об отказе в розыске Калюжного Национальные бюро стран-участниц.

В мае 2016 года депутат Рады Сергей Лещенко обнародовал фотокопии документов о якобы тратах Партии регионов, впоследствии названные "черной бухгалтерией" или "черной кассой" партии.

В январе 2019 года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия Лещенко и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, которые распространяли информацию о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта. Последний в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб Трампа. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.