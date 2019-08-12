СМИ: основная масса протестующих покинула аэропорт Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 августа. /ТАСС/. Подавляющее большинство демонстрантов в понедельник вечером покинуло аэропорт Гонконга, где из-за возникшего хаоса было отменено свыше 180 вылетающих рейсов. Администрация воздушной гавани рассчитывает возобновить отправку самолетов с 06:00 (01:00 мск) вторника, сообщает газета South China Morning Post.

В настоящее время в зале прилета остаются несколько сотен участников протестных акций, однако их ряды редеют. Основная масса митингующих разошлась после сообщений о том, что к аэропорту стягивается полиция для проведения операции по разгону. Демонстранты, впрочем, обещали вернуться во вторник после 13:00 (08:00 мск).

Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Однако ее участники решили вновь собраться в международном аэропорту еще в большем количестве и блокировать его работу после сообщений о том, что полицейский в воскресенье случайно выбил глаз активистке, выстрелив из травматического оружия в ходе операций по разгону митингующих.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Силы правопорядка в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. Сорок человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и угрожают новыми крупными акциями протеста, в том числе в аэропорту.