ЦИК Украины установит результат в последнем округе после вступления в силу решения суда

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины пока не подвела итоги голосования в последнем избирательном округе номер 210 и сделает это, как только соответствующее решение суда вступит в силу. Об этом сообщила на заседании ЦИК представитель комиссии.

"ЦИК Украины выполнит требование по установлению результатов выборов депутатов в одномандатном избирательном округе номер 210 с учетом решения суда, которое вступит в законную силу", - сообщила представитель ЦИК. В связи с этим глава ЦИК Татьяна Стипачук отметила, что "пока этот вопрос не закрыт".

На заседании 12 августа, в частности, комиссия зарегистрировала депутатами 25 депутатов, избранных по итогам выборов.

ЦИК Украины должен был завершить подсчет голосов и объявить официальные итоги выборов до 5 августа включительно. Однако, из-за решений судов о необходимости пересчета голосов на 210-м округе, необходимости внесения уточнений в протокол, а также судебного иска одного из кандидатов в этом округе против ЦИК, комиссия пока не может этого сделать.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 мандата по списку партии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% и 24 мандата, "Европейская солидарность" - 8,1% и 23 мандата, а партия "Голос" с 5,82% получит 17 мандатов.

В целом, партия "Слуга народа" получит 254 мандата (с учетом мажоритарщиков) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента. Кроме того, "Оппозиционной платформе - За жизнь" достанется 43 кресла, "Батькивщине" - 26, "Европейской солидарности" - 25, "Голосу" - 20. Представители других партий получат 10 мандатов, самовыдвиженцы - еще 46.