СМИ: устроивший стрельбу в норвежской мечети снимал происходящее на видео

ТАСС, 12 августа. Заключенный в понедельник под стражу по подозрению в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство норвежец Филип Мансхаус, который открыл в субботу стрельбу в мечети близ Осло, снимал происходившее на видео. Об этом сообщил телеканал NRK.

Согласно данным полиции, во время нападения на стрелке был шлем с экшн-камерой. По словам прокурора Пола-Фредрика Йорта Крабю, это обеспечило следствие важной уликой.

"Мы сейчас не можем вдаваться в подробности этого видеоматериала, но можно сказать, что это дает нам важные улики", - заявил прокурор на пресс-конференции.

10 августа около 17:30 мск в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, около 5 км от Осло) произошла стрельба, пострадал один человек. 21-летний подданный Норвегии Мансхаус был задержан на месте, а через несколько часов после инцидента сотрудники правоохранительных органов также обнаружили тело сводной сестры стрелка в одном из домов в Беруме недалеко от места совершения нападения. Полицейская служба безопасности (контрразведка Норвегии) была предупреждена о деятельности Мансхауса в cети год назад, однако не нашла оснований для наблюдения за ним.

По постановлению суда стрелок арестован на месяц, но сам он не признает своей вины и требует освобождения. Согласно сообщениям норвежских СМИ, подтвержденным полицией, примерно за два часа до нападения на мечеть от имени Мансхауса в социальных сетях была размещена публикация, в которой автор одобрительно отзывался о теракте в мечетях Крайстчерча в марте этого года, когда погибли 50 человек. Кроме того, по данным полиции, обвиняемый открыто выражал в соцсетях приверженность праворадикальным идеям и симпатии к террористу Андерсу Брейвику, а также к стрелку, убившему 3 августа 22 человека в Техасе, и Видкуну Квислингу - главе коллаборационистского правительства Норвегии в период оккупации нацистской Германией.