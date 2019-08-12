В ООН призвали Францию добиваться репатриации ее граждан, приговоренных в Ираке к казни

ЖЕНЕВА, 12 августа. /ТАСС/. Франция должна добиваться репатриации из Ирака семерых соотечественников, приговоренных к высшей мере наказания за террористическую деятельность. Об этом заявила в понедельник в Женеве спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар.

Речь идет о лицах, задержанных ранее на сирийской территории "Силами демократической Сирии" - вооруженными формированиями курдов, ведущих при поддержке США борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как отметила Калламар, "перемещение этих людей в Ирак для судебного преследования было незаконным". По ее словам, иракская судебная система "имеет серьезные структурные проблемы", смертная казнь там "регулярно применяется в отношении лиц, якобы являющихся членами ИГ", судебные процессы проводятся "поспешно", и у правосудия "нет возможности идти своим чередом".

Спецдокладчик выразила особую обеспокоенность по поводу того, что Франция, "возможно, сыграла роль" в перемещении своих граждан из Сирии в Ирак. "Я призываю правительство Франции активизировать усилия ради этих семи граждан, а также всех других французских граждан, находящихся под стражей в Ираке, чтобы они не были произвольно лишены жизни, а могли быть подвергнуты судебному преследованию во Франции в духе подлинной ответственности [за свои поступки] и верховенства права".