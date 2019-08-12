СМИ: армия Сирии ликвидировала трех полевых командиров в ходе операции в Идлибе

ТАСС, 13 августа. Бойцы сирийской армии, наступающие на форпост бандформирований в Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб, уничтожили в понедельник трех полевых командиров экстремистской группировки "Джейш аль-Ахрар" - Абу Мусаба ат-Туниси, Абу Сатифа аль-Баниши и Абу Утада аль-Хомси. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar.

По его информации, все трое погибли во время штурма правительственными силами Сукейки и расположенных в его окрестностях высот. Сирийским войскам в результате проведенной операции удалось прорвать линию обороны противника к востоку от Хан-Шейхуна.

Ранее военнослужащие заняли другой выгодный плацдарм - в Эль-Хобейте (в 10 км к западу от Хан-Шейхуна), что позволило им окружить с трех сторон боевиков, которые воюют на стороне террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Сейчас войска приближаются к двум населенным пунктам - Таманаа и Эль-Ховейн, которые прикрывают проход к форпосту радикалов.

Командование ВС республики перебросило в Идлиб элитную 11-ю механизированную дивизию и готовится штурмовать горный район Джебель-эз-Завия у границы с Турцией, который служит тыловым плацдармом бандформирований.