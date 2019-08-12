AFP: воздушное сообщение с аэропортом Гонконга возобновлено

ТАСС, 13 августа. Воздушное сообщение с международным аэропортом Гонконга, на территории которого демонстранты устроили протестную акцию, приведшую к отмене сотен рейсов, возобновлено. Об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse (AFP).

"Мы возобновили регистрацию на рейсы", - заявил агентству представитель аэропорта. Как отмечает AFP, судя по табло воздушной гавани, самолеты вновь начинают прибывать в аэропорт и отправляться из него.

Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Однако ее участники решили вновь собраться в аэропорту еще в большем количестве и блокировать его работу после сообщений о том, что полицейский в воскресенье случайно выбил глаз активистке, выстрелив из травматического оружия в ходе операции по разгону митингующих. Агентство Kyodo сообщало, что из-за протестной акции в аэропорту только в понедельник отменены не менее 230 рейсов.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Силы правопорядка в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. Около 40 человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и угрожают новыми крупными акциями протеста, в том числе в аэропорту.