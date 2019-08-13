Протестующие активистки устроили беспорядки у здания прокуратуры в Мехико

МЕХИКО, 13 августа. /ТАСС/. Акция протеста у генеральной прокуратуры Мехико в понедельник закончилась беспорядками и актами вандализма. Активистки, требующие расследовать изнасилование несовершеннолетней, к которому, предположительно, причастны сотрудники полиции, разгромили стеклянный вход в здание и расписали стены угрозами и оскорблениями.

Глава правительства Мехико Клаудиа Шейнбаум осудила случившееся. "Мы не поддадимся на провокации. Это была провокация, они хотели, чтобы власти применили насилие, но мы не пойдем на это ни по каким причинам, будет проведено расследование", - заявила политик на пресс-конференции. Сведений о задержанных или пострадавших в ходе беспорядков обнародовано не было.

Известно, что к настоящему времени сотрудники прокуратуры опросили 10 полицейских в рамках расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней 3 августа в столичном районе Аскапоцалько. Никому из них до сих пор не было предъявлено никаких обвинений.