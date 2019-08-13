СМИ: в августе может состояться встреча глав МИД Южной Кореи, Японии и Китая

СЕУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Главы МИД Республики Корея, Китая и Японии могут провести трехстороннюю встречу до конца августа, несмотря на сохраняющиеся трения между Сеулом и Токио. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на чиновника правительства.

По его словам, шансы, что переговоры состоятся, "довольно высоки". "Мы работаем над организацией встречи и уже скоро сможем сообщить, когда именно она пройдет", - отметил он, не исключив, что диалог может начаться еще до конца текущего месяца.

Чиновник добавил, что это может стать "хорошей возможностью для Токио и Сеула снизить напряженность в двусторонних отношениях".

Ранее японские СМИ сообщали, что министры иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, Китая Ван И и Японии Таро Коно могут провести встречу в Китае 21 августа. Предполагается, что на переговорах главы МИД обсудят возможность проведения саммита глав трех государств, недавние ракетные пуски КНДР и их влияние на усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, а также двусторонние проблемы.