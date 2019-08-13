Мадуро призвал ООН потребовать от США отменить указ, блокирующий собственность Венесуэлы

ТАСС, 13 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором призвал членов всемирной организации потребовать от США отменить указ, блокирующий собственность венесуэльских властей в американской юрисдикции. Текст послания представил публике в понедельник в Каракасе председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, передает агентство EFE.

"Мы просим в качестве страны - члена [ООН], чтобы Объединенные Нации потребовали [от Вашингтона] прекратить эту жестокую агрессию против Венесуэлы и активировали существующие механизмы для защиты венесуэльского народа", - говорится в письме. В нем Мадуро призывает всемирную организацию "не только выступить против столь несправедливого и отвратительного" шага США в отношении Каракаса, но и "защитить Венесуэлу от этого небывалого преступления".

Мадуро указал в послании на необходимость "в полном объеме обеспечить право, которое имеют все жители [Венесуэлы] на развитие и полноценную жизнь". В частности, президент отметил, что санкции США "лишают [население Венесуэлы] доступа к продовольствию и медикаментам".

В письме перечислены многочисленные санкции в отношении высокопоставленных венесуэльских чиновников и госструктур, которые были приняты администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы "добиться смены режима" в южноамериканской стране.

На прошлой неделе Трамп подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку, которая вступила в силу 5 августа, попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.