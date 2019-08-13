В люфтваффе сообщили о двух поломках, возникших на самолетах главы МИД ФРГ на пути в США

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Техники ВВС ФРГ, которые обслуживали перелет главы МИД Хайко Мааса в Нью-Йорк, устранили две поломки на двух правительственных самолетах за сутки. Министр в итоге добрался до США с двухчасовым опозданием, сообщила во вторник в Twitter пресс-служба люфтваффе.

Перед отправлением из Берлина сломался правительственный самолет Airbus A321. Дефект был зафиксирован на вентиляционном клапане, расположенном на крыле. Маас в итоге вылетел другим бортом с опозданием на полчаса.

При дозаправке в аэропорту Рейкьявика техникам пришлось устранять неисправность уже на запасном самолете. "Дефект заправочной панели задержал вылет Хайко Мааса из аэропорта", - говорится в сообщении.

Маас прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН. Из Нью-Йорка он отправится в Канаду

Инциденты, связанные с техническими неполадками, для германского правительственного авиапарка не являются редкостью. Один только Маас был вынужден четыре раза за последние полгода корректировать расписание по этой причине. Самый резонансный случай произошел с бортом канцлера ФРГ Ангелы Меркель 29 ноября прошлого года. Лайнер направлялся в Аргентину, но потерял связь с наземными службами и вернулся в аэропорт. В итоге канцлер полетела в Южную Америку регулярным рейсом.