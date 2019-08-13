Суд на Украине отказал СБУ в аресте судна "Мария"

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Херсонский суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины (СБУ) об аресте танкера "Мария", который подозревается в поставках топлива в Севастополь. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре "Автономной республики Крым".

"Сегодня, 13 августа 2019 года, в 11:00 Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

В сообщении также указано, что судно нарушило установленный Украиной порядок въезда-выезда на территорию Крыма. В прокуратуре уточнили, что ранее, 10 августа, украинская прокуратура провела на судне обыск на основании определения Херсонского городского суда.

По данным интернет-ресурсов, отслеживающих морское судоходство, речь идет о танкере Mriya, ранее носившем название "Вилга". По информации сайта vesselfinder.com, судно сейчас ходит под флагом Украины. В последние месяцы оно неоднократно заходило в порт Измаил.

Ранее СБУ совместно с военной прокуратурой в порту Измаила Одесской области 25 июля задержала танкер Nika Spirit, на борту которого находились 10 моряков - граждан России. Судно было опознано как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. СБУ объявила танкер вещественным доказательством, однако его экипаж не задерживался и 26 июля вернулся в Россию.

В новость была внесена правка (13:13 мск) — передается с уточнением названия судна.