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ООН призвала страны Европы разрешить высадку в их портах спасенных в море мигрантов

Необходимо усилить поисково-спасательные операции в центральной части Средиземного моря, отметили также в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало страны Европы разрешить высадку в их портах 507 нелегальным мигрантам из Ливии, спасенным в Средиземном море судами неправительственных организаций Ocean Viking и Open Arms.

Как отмечается в опубликованном во вторник в Женеве заявлении "УВКБ просит европейские правительства разрешить немедленную высадку 507 человек, спасенных недавно в центральной части Средиземного моря и оказавшихся в бедственном положении". На судне Ocean Viking находятся 356 мигрантов, на Open Arms - 151.

Спецпосланник УВКБ по ситуации в Центральном Средиземноморье Венсан Коштель подчеркнул, что погодные условия в море "становятся только хуже". "Оставить в море людей, бежавших от войны и насилия в Ливии, означало бы добавить новые страдания к прежним", - сказал он, призвав разрешить судам пристать к берегу, чтобы мигранты могли получить гуманитарную помощь.

УВКБ исходит из того, что Ливия, где идут бои, "не может считаться безопасной гаванью, и никто не должен быть туда возвращен". Как подчеркивает это ведомство, необходимо усилить поисково-спасательные операции в центральной части Средиземного моря. По его мнению, роль, которую выполняют в этом отношении неправительственные организации, "должна быть признана и поддержана".

По данным Международной организации по миграции, с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 41,5 тыс. мигрантов, 843 человека погибли или пропали без вести в пути.

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