На Украине 11 партий получат государственное финансирование по итогам выборов в Раду

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о предоставлении государственного финансирования 11 партиям по результатам составляющихся выборов в Верховную раду.

По решению НАПК, "право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", Радикальная партия Олега Ляшко, "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария", Всеукраинское объединение "Свобода".

Указанные партии получат право на госфинансирование на следующий день после первого заседания Верховной рады, запланированного на 29 августа.

В соответствии с законом Украины о политических партиях, госфинансирование получают те политсилы, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 2% голосов избирателей.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). ЦИК Украины должен был завершить подсчет голосов и объявить официальные итоги выборов до 5 августа включительно. Однако, из-за решений судов о необходимости пересчета голосов на 210-м округе, необходимости внесения уточнений в протокол, а также судебного иска одного из кандидатов в этом округе против ЦИК, комиссия пока не может этого сделать.

Согласно предварительным данным, в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 мандата по списку партии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% и 24 мандата, "Европейская солидарность" - 8,1% и 23 мандата, а партия "Голос" с 5,82% получит 17 мандатов. В целом, партия "Слуга народа" получает 254 мандата (с учетом мажоритариев) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента.