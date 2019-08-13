В ДНР увольнение Бессмертного связывают с его позицией по минским соглашениям

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Увольнение представителя Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Бессмертного стало следствием его провокационных заявлений о минских договоренностях. Такое мнение во вторник высказала министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР), полномочный представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова.

Глава внешнеполитического ведомства напомнила, что Бессмертный, в частности, прямо заявлял, что Украина не будет выполнять Минские соглашения в части предоставления Донбассу особого статуса и проведения конституционной реформы. Кроме того, он призывал ужесточить блокаду республик со стороны украинских властей и говорил о бессмысленности заседаний в Минске без встречи в нормандском формате.

"Настолько провокационная риторика оказалась чрезмерной даже для украинских властей, ведь Киев должен понимать, что открытый и к тому же публично озвученный официальным представителем отказ от выполнения одобренного Советом Безопасности ООН комплекса мер может очень серьезно дискредитировать позиции Украины как субъекта международного права", - цитирует Никонорову МИД ДНР в Telegram-канале.

Она добавила, что в МИД республики не испытывают оптимизма по поводу перспектив назначения нового представителя Киева в политической группе, так как за все время работы группы Украина только имитировала конструктивную деятельность, не стремясь к реальному диалогу. "При этом Киеву в любом случае придется выполнить взятые на себя обязательства в рамках комплекса мер, включая и политические его пункты, без имплементации которых невозможно достичь долгосрочного и стабильного возобновления мира в Донбасса", - уверена Никонорова.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей украинского представителя в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Бессмертного, который был назначен на эту должность 9 июля. Следующее заседание контактной группы запланировано в Минске на 21 августа, кто будет представлять Украину в политической подгруппе, пока не известно.