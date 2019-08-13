СМИ: суд разрешил допросить Порошенко с использованием детектора лжи

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украинский суд дал разрешение на допрос экс-президента страны Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Было постановление суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что это может быть только с его согласия", - цитирует издание представителя ведомства.

Накануне состоялся допрос экс-президента по делу об уклонении от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". После допроса директор ГБР Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может пройти с использованием полиграфа. В ответ Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований и готов пройти допрос на полиграфе в прямом эфире на телеканале "Прямой".

ГБР расследует 11 дел в отношении Порошенко. Среди предъявленных ему обвинений - госизмена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Одно из дел касается также киевского завода "Кузница на Рыбальском" - одного из крупнейших активов Порошенко.