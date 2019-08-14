Посол Китая в России назвал ситуацию в Гонконге цветной революцией

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Запад пытается осуществить в Гонконге цветную революцию, чтобы создать сложности для развития Китая. Об этом заявил журналистам в среду новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Хотел бы сказать, что это своего рода цветная революция. Тут за кулисами управляют некие силы Запада, эти силы очевидны. Они хотят подорвать систему "одно государство - два строя", чтобы создать сложности для развития Китая", - сказал он.

"Гонконг - это китайский Гонконг, не американский, не английский. Мы не позволим этим чужим совать свой нос в наши дела", - указал дипломат.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что у Китая есть возможности и воля для защиты своих интересов, территориальной целостности и суверенитета. "Если эти силы извне не прекратят вмешательство во внутренние дела Китая, они сами получат", - предупредил он.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

11 августа в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Полицейские в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. Сорок человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и собираются провести новые крупные акции протеста.