В США в суде оспорили решение администрации Трампа ужесточить правила выдачи грин-карт

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Сан-Франциско и округа Санта-Клара в Калифорнии оспорили в суде распоряжение администрации США об ужесточении правил выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карт) тем иностранцам, которые будут полагаться на государственные пособия. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, отметив при этом, что в Сан-Франциско и округе Санта-Клара проживают в общей сложности около 2 млн недавних иммигрантов.

В 23-страничном документе, поданном в окружной суд Северного округа Калифорнии, указывается, что терминология, использованная в распоряжении администрации США, в частности, ссылки на то, что претензии иммигрантов на пособия стали бы "обузой" для общества, "являются не только вредными, но и противозаконными".

Как отметила The Wall Street Journal, в соответствии с новыми правилами, которые администрация США намерена применять с середины октября, в выдаче грин-карты может быть оказано тем иммигрантам, которые могут воспользоваться льготным медстрахованием Medicaid, участвовать в программах получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. По оценке газеты, новая инициатива администрации президента США Дональда Трампа - самая решительная из предпринимавшихся до сих пор попыток внести радикальные изменения в иммиграционную систему.