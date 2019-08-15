США ввели санкции против бывшего главы спецслужб Судана

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в среду ввели санкции против бывшего директора Национальной службы разведки и безопасности Судана Салаха Гоша, его жены и дочери в связи с тем, что он, по мнению Вашингтона, нарушал права человека в стране. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Сегодня [в среду] Соединенные Штаты ввели санкции против Салаха Абдаллы Мохамеда Мохамеда Салеха, известного как Салах Гош, бывшего директора Национальной службы разведки и безопасности Судана <...> в связи с его причастностью к грубым нарушениям прав человека. В частности, Госдепартамент располагает достоверной информацией о том, что Салах Гош был причастен к пыткам во время пребывания на посту главы этой службы", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства пояснил, что, среди прочего, Гошу и "его ближайшим родственникам запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов".

Гош подал в отставку 13 апреля - через день после военного переворота в Судане и отстранения армией от власти президента Омара аль-Башира.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета. 17 июля стало известно, что суданский Военный совет и альянс "За свободу и перемены" подписали политическое соглашение.