Противники увеличения налогов в сфере общепита пикетируют парламент Молдавии

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Несколько сотен человек пикетируют в четверг парламент Молдавии, выступая против планов законодателей увеличить НДС в сфере услуг гостиничного бизнеса и общественного питания (HoReCa) с 10% до 20%. Как передает корреспондент ТАСС, участники протеста принесли с собой транспаранты "Хотим жить и работать в Молдове", "Требуем НДС в 10%", другие бьют металлическими ложками по кастрюлям.

Организатором акции выступила Национальная ассоциация ресторанов, мест отдыха и развлечений. "Увеличение НДС нанесет значительный ущерб HoReCa и всей стране: предприятия, которые будут закрыты, более маленькие зарплаты для работников, сокращение персонала", - говорится на странице ассоциации в Facebook.

Один из участников акции рассказал журналистам, что рост налогов заставит многих уйти в "тень". "20% НДС в сфере HoReCa нет нигде в нашем регионе. В соседней Румынии - 5%, и там рост <…>. За требованием увеличить налоги стоит МВФ, который выделит нам кредиты и возьмет под контроль нашу страну", - считает менеджер одного из ресторанов Кишинева Руслан Павлюк.

В 2018 году правительство Молдавии снизило НДС для этой сферы до 10%. На прошлой неделе по требованию МВФ кабинет министров согласился вернуться к налогу в 20%. Парламент планирует утвердить это решение на заседании в четверг. Ранее премьер-министр республики Майя Санду заявила, что власти Молдавии достигли предварительных договоренностей с представителями МВФ, которые позволят республике получить до конца года очередной транш финансовой помощи в размере $46,5 млн. По ее словам, сотрудничество с МВФ позволит разблокировать помощь со стороны других доноров, которая необходима республике для покрытия дефицита бюджета.