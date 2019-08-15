В Вашингтоне считают интересным предложение Зеленского о расширении нормандского формата

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. В США считают интересным предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении нормандского формата. Об этом в опубликованном в четверг интервью " Европейской правде " заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос. Поэтому да, эта возможность рассматривается, - сказал глава американской дипмиссии, отвечая на вопрос издания. - Зеленский объяснил, что, поскольку нормандский формат не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться. <...> Мы считаем, что это интересное предложение".

В то же время Тейлор отметил, что в данном случае важно знать мнение и других участников формата по этому вопросу. "Конечно, надо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании. Но я могу сказать, что нам это интересно", - сказал глава дипмиссии.

Он также сообщил, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, представляющий "на переговорах по этому поводу США, <...> также говорит, что заинтересован в таких изменениях, и уже ведет беседы по этому поводу".