СМИ: йеменские сепаратисты покинули захваченный в Адене президентский дворец

ТАСС, 15 августа. Военизированные отряды, поддерживающие йеменских сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС), освободили президентский дворец "Эль-Маашик", который был ими захвачен в ходе недавних столкновений в экономической столице Йемена, городе Аден. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

По поступающей информации, "сторонники ЮПС вышли из президентского дворца". "Эль-Маашик" передан под контроль подразделений охраны.

Практически одновременно с уходом отрядов ЮПС из президентского дворца поступили сообщения о прибытии в Аден группы наблюдателей, представляющих Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В ее обязанности входит мониторинг разведения противоборствующих сторон в Адене и освобождения всех государственных учреждений, ранее занятых сепаратистами в экономической столице страны.

Как накануне заявило йеменское правительство, оно не согласится ни на какой диалог с представителями ЮПС до тех пор, пока сторонники Совета не выйдут из всех госучреждений, захваченных ими в ходе стычек в начале августа.

Несколько дней назад в экономической столице страны Адене на юге Йемена вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия в противном случае пригрозила применить военную силу.

По предварительным данным ООН, в результате столкновений, начавшихся в Адене 8 августа, 40 человек были убиты, 260 получили ранения.