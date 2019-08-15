Захарова сообщила, что обстрелы Донбасса со стороны Украины усилились

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на объявленное перемирие, продолжили с еще большей силой обстреливать территорию Донбасса. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За последнюю неделю количество обстрелов со стороны ВС Украины, несмотря на подписанное перемирие, значительно увеличилось, хотя все ожидали обратного. Не исключено, что возможной целью дестабилизации обстановки является попытка спровоцировать ответный огонь ополченцев и в очередной раз заявить о срыве перемирия по вине Донецка и Луганска", - сказала она.

По ее словам, таких массированных обстрелов и такого количества разрушений гражданской инфраструктуры не было даже до объявления всеобъемлющего и бессрочного летнего перемирия. В частности, Захарова указала на то, что с 21 июля было разрушено 20 домостроений, а в 14 случаях ВСУ применяли минометы разного калибра, выпустив в общей сложности более 60 мин.

"Мы призываем мировое сообщество не закрывать глаза на происходящее, перестать выгораживать украинских силовиков, целенаправленно уничтожающих население Донбасса", - заключила официальный представитель МИД РФ.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.