В уголовном деле экс-президента Киргизии появились два новых эпизода

БИШКЕК, 15 августа. /ТАСС/. Два новых эпизода появились в уголовном деле экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в распространенном в четверг Генеральной прокуратурой республики сообщении.

"В рамках расследования уголовных дел Атамбаеву Военной прокуратурой вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений", - говорится в документе. Следственная группа инкриминирует бывшему руководителю государства организацию коррупции при поставках угля на ТЭЦ Бишкека и организацию коррупции при выдаче лицензии в системе недропользования.

Лишенный неприкосновенности Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа, и Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке.

Между тем адвокат бывшего президента Сергей Слесарев подал жалобу в Бишкекский городской суд с просьбой изменить меру пресечения в отношении Атамбаева, поскольку считает, что он задержан незаконно, потому что обладает статусом экс-президента. Решение же парламента о лишении Атамбаева данного статуса адвокат считает антиконституционным.