Партия Зеленского выступила за ликвидацию комитета Рады по делам ветеранов

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выступила за ликвидацию комитета Верховной рады по делам ветеранов с целью экономии государственных средств на их поддержку. Об этом заявила руководитель Института гражданских свобод, избранный депутат Рады по списку "Слуги народа" Галина Третьякова.

"Ветераны есть как в составе фракции, так и среди избирателей, поэтому для защиты их интересов не нужна бюрократия с комитетами или министерствами. Так же, как и пиар на ветеранской теме - все это лишь дополнительный способ политиков нажиться", - цитирует ее пресс-служба "Слуги народа" в Facebook.

Государственные средства, как указала она, "пойдут на поддержку защитников Украины, а не на трудоустройство на государственных должностях". Стратегией партии в вопросе защиты прав ветеранов, по словам Третьяковой, является специальный закон, "который четко регламентирует льготы и категории всех ветеранов". Вместе с тем партия планирует инициировать создание агентства, которое будет координировать предоставление льгот. "В это агентство целесообразно брать специалистов из числа ветеранов. Вот тогда будет целостная социальная политика. Украина больше не будет спонсировать раздутый госаппарат", - заключили в пресс-службы "Слуги народа".

В партии также заявили, что на Украине не будет комитетов по делам пенсионеров, инвалидов, заверив, что "никто не будет забыт или обделен".