Израиль отказал во въезде двум демократам из Конгресса США

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Израиля не пустят в страну двух членов Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившуюся в Сомали, и палестинку по происхождению Рашиду Тлаиб. Об этом сообщила в четверг заместитель министра иностранных дел еврейского государства Ципи Хотовели.

"Израиль принял решение: мы не позволим этим членам Конгресса США посетить нашу страну. Мы не позволим никому, кто отрицает наше право на существование, приезжать к нам", - цитирует высказывания Хотовели государственное радио Израиля Kan.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп высказался в пользу запрета на визит в Израиль Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб. Поводом для жесткой критики в адрес двух законодателей, входящих в так называемое прогрессивное крыло Демократической партии, стали их планы поездки на Ближний Восток.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства.