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Додик заявил, что не позволит США вмешиваться в дела Боснии и Герцеговины

Как отметил член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов, США пытались скоординировать три отдела Президиума

БЕЛГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что не позволит США вмешиваться во внутренние дела его страны. Заявление политика приводит в четверг телеканал РТРС.

"Сегодня утром американцы пытались скоординировать три отдела Президиума БиГ, чтобы они кое-что сделали, но я не позволил своим советникам участвовать в этом, так как, повторю, БиГ состоит из двух энтитетов и трех конституционных народов, а не из американского посольства", - заявил Додик.

Додик находится под американскими санкциями с 2017 года. По мнению Вашингтона, Додик "активно препятствовал" реализации Дейтонских соглашений. В свою очередь Додик сообщил, что горд введенными санкциями, поскольку они подтверждают, что он отказался торговать интересами Республики Сербской, несмотря на давление США.

Теги
Босния и ГерцеговинаСШАДодик, Милорад
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