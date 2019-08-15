Додон заявил, что соцпартия и блок Acum подпишут новое соглашение

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок Acum подпишут в ближайшее время новое соглашение с целью сохранить правящую коалицию. Об этом заявил выступая в четверг вечером по телеканалу "Молдова 1" президент страны Игорь Додон.

"Впервые в истории Молдавии в правящую коалицию объединились левые социалисты и правый блок Acum, которые были разными и идеологически, и геополитически. Такое у нас общество - одни хотят сближения с Россией, другие с ЕС. И это хорошо, что они объединились во имя интересов страны", - сказал Додон. Он напомнил, что первое соглашение между участниками коалиции, которое было подписано в июне с целью деолигархизации страны, отчасти уже выполнено и наступил новый этап.

"Новое соглашение включает несколько базовых пунктов. Первое - реформа юстиции, которая должна быть проведена сверху донизу", - сказал глава Молдавии, отметив, что избавления страны от коррумпированных судей и прокуроров с нетерпением ждут люди.

Вторым пунктом Додон назвал проведение социально-экономических реформ. "Третий пункт будет касаться внешней политики, в нем четко будет сказано, что все соглашения с ЕС будут сохранены. В то же время, мы должны восстановить отношения с Россией. Там работает около полумиллиона наших сограждан, туда мы продаем свою продукцию, там закупаем газ", - сказал президент, пояснив, что правительство должно проводить сбалансированную политику в интересах страны. По его словам, в четвертом пункте будут обозначены договоренности не допускать миграции депутатов в парламенте, как это было при прежней Демократической партии.

Альянс социалистов, которые поддерживают Додона, и блока Acum был сформирован в июне с целью отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка, возглавлявшего контролировавшую власть в стране Демпартии. Плахотнюк, которого оппозиция обвиняла в коррупции и узурпации власти, бежал из республики.