{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: более половины южнокорейцев одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента

Отрицательную оценку дали 46,9% опрошенных

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Деятельность президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на посту главы государства положительно оценивают 50,1% граждан. Как сообщает телерадиовещательная компания KBS, такие данные получены в результате опроса общественного мнения, проведенного по ее заказу. Отрицательную оценку дали 46,9% опрошенных.

Респондентам также был задан вопрос о том, в какой партии они видят причину расхожего утверждения о том, что Национальное собрание (парламент) нынешнего, 20-го созыва является худшим в истории. Отвечая на него, 27,9% указали на правящую Демократическую партию "Тобуро", 48,9% - на крупнейшую оппозиционную Корейскую партию свободы.

Около половины респондентов в Сеуле, где сильны позиции правящих сил, заявили, что не будут голосовать за действующих депутатов по местным округам в ходе парламентских выборов в 2020 году. В Тэгу, где более велика поддержка оппозиции, такой ответ также дали около половины участников опроса.

В числе факторов, которые могут повлиять на выборы, респонденты наиболее часто называли экономическую ситуацию, конфликт с Японией и межкорейские отношения.

Наибольшие симпатии в качестве кандидата на участие в следующих президентских выборах получили премьер-министр Ли Нак Ён и председатель партии Корейской партии свободы Хван Гё Ан.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.

Теги
Республика КореяМун Чжэ Ин
Задержание иранского танкера в Гибралтаре
США пригрозили "серьезными последствиями" всем, кто связан с иранским танкером Grace 1
Власти США считают, что танкер помогал Корпусу стражей исламской революции, перевозя нефть из Ирана в Сирию
Читать полностью