Опрос: более половины южнокорейцев одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Деятельность президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на посту главы государства положительно оценивают 50,1% граждан. Как сообщает телерадиовещательная компания KBS, такие данные получены в результате опроса общественного мнения, проведенного по ее заказу. Отрицательную оценку дали 46,9% опрошенных.

Респондентам также был задан вопрос о том, в какой партии они видят причину расхожего утверждения о том, что Национальное собрание (парламент) нынешнего, 20-го созыва является худшим в истории. Отвечая на него, 27,9% указали на правящую Демократическую партию "Тобуро", 48,9% - на крупнейшую оппозиционную Корейскую партию свободы.

Около половины респондентов в Сеуле, где сильны позиции правящих сил, заявили, что не будут голосовать за действующих депутатов по местным округам в ходе парламентских выборов в 2020 году. В Тэгу, где более велика поддержка оппозиции, такой ответ также дали около половины участников опроса.

В числе факторов, которые могут повлиять на выборы, респонденты наиболее часто называли экономическую ситуацию, конфликт с Японией и межкорейские отношения.

Наибольшие симпатии в качестве кандидата на участие в следующих президентских выборах получили премьер-министр Ли Нак Ён и председатель партии Корейской партии свободы Хван Гё Ан.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.