В Китае заявили, что практика борьбы с терроризмом в Синьцзяне доказала свою эффективность

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Борьба с терроризмом и экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономной районе на северо-западе Китая путем организации там центров образования и профессиональной подготовки доказала свою эффективность. Об этом говорится в опубликованной в пятницу Госсоветом КНР Белой книге "Центры образования и профессиональной подготовки Синьцзяна".

"Практика доказала, что работа Синьцзяна по организации образования и профессиональной подготовки эффективно устраняет почву и условия для распространения терроризма и религиозного экстремизма, эффективно гарантирует право жителей региона на жизнь, здоровье и развитие, обеспечивает социальную стабильность и безопасность не только в Синьцзяне, но и во всем регионе", - сказано в документе.

В Белой книге отмечается, что "такой подход полностью соответствует основополагающему духу и ключевым принципам борьбы с терроризмом международного сообщества, отвечает фундаментальным требованиям и интересам народов мира".

В документе подчеркивается, что "Синьцзян твердо настаивает на искоренении как следствий, так и причин этих явлений, интеграции ответных и превентивных мер в борьбе с терроризмом и экстремизмом". "Синьцзян создал центры образования и профессиональной подготовки в соответствии с законом, в рамках усилий по обеспечению профессиональной подготовки, борьбы с терроризмом, ростом и распространением религиозного экстремизма, предотвращению и сдерживанию террористических инцидентов, а также обеспечению права на жизнь представителей всех национальностей", - сказано в документе.

Согласно документу, общая ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономной районе на северо-западе Китая является стабильной. За последние три года ни один инцидент террористического характера в регионе зафиксирован не был.

"Образование и профессиональная подготовка в Синьцзян-Уйгурском автономной районе на северо-западе Китая обеспечивает стабильность обстановки в регионе, - сказано в документе. - В течение почти трех лет с момента организации программ образования и профессиональной подготовки в Синьцзяне не происходило никаких террористических инцидентов, общая ситуация продолжает оставаться стабильной".

В публикации сказано, что "по мере пресечения проникновения религиозного экстремизма порядок и безопасность возвращаются в общество: между представителями разных национальностей и религиозных убеждений царит равенство, солидарность, гармония, люди наслаждаются миром и стабильностью". В Белой книге также отмечается, что в регионе активно развивается туризм. Число приезжих из Китая и из-за рубежа в 2018 году достигло 150 млн человек, что на 40% больше по сравнению с 2017 годом, число только иностранных туристов составило 2,6 млн, что на 12% больше по сравнению с годом ранее.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, высказав обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.