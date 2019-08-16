Президент Молдавии одобрил возвращение к пропорциональной системе выборов

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон в срочном порядке утвердил одобренный парламентом законопроект о возвращении к пропорциональной системе выборов, которая действовала в республике до 2017 года, документ опубликован. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице главы государства в Facebook.

"В срочном режиме промульгировал закон №113 от 15 июня 2019 года об изменении некоторых правовых актов, который направлен на отмену смешанной избирательной системы и возвращение к пропорциональной избирательной системе по партийным спискам", - написал президент.

Страна перешла на смешанную избирательную систему по инициативе ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы (ДПМ). В соответствии с изменениями половина депутатов парламента, как и прежде, избиралась по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам. Реформу подвергла критике Венецианская комиссия Совета Европы, которая не рекомендовала властям Молдавии проводить столь масштабные изменения накануне предстоящих в 2018 году выборов в парламент, а также "в отсутствие широкого консенсуса в обществе по этому вопросу". Учесть мнение комиссии молдавское руководство призвали также представители ЕС, США, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В июне в парламенте республики было сформировано новое большинство, куда вошла поддерживающая президента страны Партия социалистов Республики Молдова, а также проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Они объединились с целью отстранения от власти ДПМ, которую обвинили в узурпации власти.