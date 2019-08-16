Индия готова снять ограничения в Джамму и Кашмире в ближайшие дни

ТАСС, 16 августа. Власти Индии намерены отменить ограничения в бывшем штате Джамму и Кашмире в течение нескольких дней. Об этом в пятницу заявил государственный прокурор Индии Тушар Мехта.

"Индийское правительство уведомило Верховный суд страны о готовности отменить ограничения на передвижения по региону и на услуги телефонной и интернет связи в этом месяце", - цитирует госпрокурора агентство Reuters. "Ограничения будут сняты в течение нескольких дней", - добавил он.

По данным телеканала NDTV, общеобразовательные учреждения в Джамму и Кашмире возобновят работу с 19 августа.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение. Ранее индийское правительство ввело на территорию бывшего штата 8 тыс. военнослужащих. На протяжении 11 дней в регионе не работает мобильная связь, интернет и кабельные сети, а также действует комендантский час. Полиция заключила под стражу ряд известных местных политических деятелей.

До поправок в конституцию Индии этот штат обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.