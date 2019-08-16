Глава партии "Слуга народа": новая Рада первым делом займется дисциплиной депутатов

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Одной из первых законодательных инициатив, которая будут рассмотрена в Верховной раде нового созыва, станет пакет дисциплинарных мер в отношении депутатов-нарушителей, в том числе проект об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом заявил в интервью журналу "Новое время" лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Именно дисциплинарные меры - это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют. Почему с депутатом должно быть подругому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", - сказал политик. Он пообещал сделать так чтобы "в парламенте не было неприкасаемых". Отмену депутатской неприкосновенности Разумков назвал "еще одним способом оборвать коррупционные цепочки" в Раде.

Ранее он сообщал, что среди первоочередных проектов, которые будут рассмотрены новым составом парламента, будет законы, связанные с изменением регламента, это, в частности, изменения в Конституцию, связанные с отзывом народного депутата или прекращением его полномочий, и закон о наказании за неперсональное голосование. Первое заседание парламента Украины IX созыва назначено на 29 августа.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 мандата по списку партии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% и 24 мандата, "Европейская солидарность" - 8,1% и 23 мандата, а партия "Голос" с 5,82% получит 17 мандатов.

В целом, партия "Слуга народа" получит 254 мандата (с учетом мажоритарщиков) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента. "Оппозиционной платформе - За жизнь" достанется 43 кресла, "Батькивщине" - 26, "Европейской солидарности" - 25, "Голосу" - 20. Представители других партий получат 10 мандатов, самовыдвиженцы - еще 46.