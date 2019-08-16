Израиль пустит конгрессвумен Рашиду Тлаиб для встречи с бабушкой на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Израиля Арье Дери разрешил в пятницу въезд в Израиль с "гуманитарной целью" члена Палаты представителей Конгресса США, палестинки по происхождению Рашиды Тлаиб для посещения на Западном берегу реки Иордан ее 90-летней бабушки. Об этом сообщило государственное радио Израиля Kan.

По его данным, Тлаиб направила Дери письмо с заверениями в том, что она принимает требование Израиля с уважением относиться к ограничениям, наложенным на нее во время визита, а также пообещала не призывать к международному бойкоту Израиля во время ее визита.

15 августа Израиль отказал во въезде двум членам Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и Тлаиб. Они неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства. В тот же день заместитель министра иностранных дел еврейского государства Ципи Хотовели сообщила, что власти Израиля не пустят их в страну. В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что приезд этих двух членов Палаты представителей способен нанести вред государству.