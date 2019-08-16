СМИ: демонстранты в Гонконге стали призывать к массовому снятию денег в банкоматах

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 августа. /ТАСС/. Антиправительственные демонстранты в Гонконге перешли к новой тактике: они стали призывать через социальные сети и мессенджеры к массовому снятию наличных денег в банкоматах по всему городу, а также начать конвертировать местную валюту в доллары США. Тем самым они задумали попытаться нанести ущерб финансовой системе мегаполиса и добиться ослабления курса гонконгского доллара, сообщает в пятницу газета South China Morning Post.

Ведущие банки, такие как HSBC, заявили, что обладают достаточными запасами банкнот и будут следить за развитием событий. "Мы внимательно мониторим ситуацию и продолжим это делать в течение дня", - заявила представитель Citybank.

"Мы слышали эти слухи. Сегодня для нас выдался обычный день, все наши банкоматы функционировали в нормальном режиме. Мы удостоверимся, что все наши отделения располагают достаточным количеством наличности для нужд клиентов. Все банкоматы также имеют хорошие запасы купюр", - отметила представитель OCBC Wing Hang Bank.

Между тем стали появляться сообщения о нехватке в некоторых банкоматах и в отделениях банков американских долларов. Один из клиентов банка HSBC в четверг снял 100 тыс. фунтов стерлингов ($121 тыс. по текущему курсу) наличными, опасаясь ослабления курса гонконгского доллара из-за нынешнего кризиса. Большинство местных банкоматов имеют суточные лимиты снятия в пределах 20-40 тыс. гонконгских долларов ($2,55 тыс.-5,1 тыс.) на одного владельца счета.

"Банковская система Гонконга очень прочная и обладает достаточной ликвидностью. Мы уверены в нашем банковском секторе", - подчеркнул секретарь по финансовым вопросам (министр финансов) Пол Чан. Он заметил, что "люди вправе свободно выражать свои взгляды, но это не должно нарушать оказания банковских услуг населению".

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.