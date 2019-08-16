Член парламента Дании исключил возможность продажи Гренландии США

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Член парламента Дании от Гренландии Айа Кемнитс Ларсен категорически отвергла возможность продажи острова - автономии в составе королевства. Так она прокомментировала в пятницу в интервью телеканалу ТВ2 сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает покупку острова.

"Мой ответ - "спасибо, не надо!" Я не думаю, что это будет способствовать развитию Гренландии, - отметила член парламента. - Гренландия не является товаром, который можно продать. Дания не может сделать это".

Вместе с тем она выступила "за более равноправное и качественное партнерство между Гренландией и Данией". "Мы должны дальше развивать право на самоопределение, которое есть у Гренландии. Для Гренландии это лучший путь", - убеждена парламентарий.

Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, Трамп, который 2-3 сентября приедет с официальным визитом в Данию, в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли США попытаться купить Гренландию. Как следует из публикации, "некоторые из его советников поддержали идею", они сказали, что этот шаг мог бы быть экономически целесообразным. Другие представители окружения Трампа выразили уверенность, что такая инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом. По сведениям газеты, в свете вопросов Трампа его советники обсуждали, в частности, может ли Вашингтон путем приобретения Гренландии "расширить свое военное присутствие в Арктике".

Как говорится в материале, Трамп в прошлом году обратил внимание своих приближенных на то, что Дания якобы испытывает финансовые трудности из-за того, что в состав королевства входит Гренландия. Трамп тогда также спросил советников, полагают ли они, что Вашингтону следует попытаться приобрести данную территорию.