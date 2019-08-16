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В МИД КНР заявили, что Си Цзиньпин и Трамп поддерживают друг с другом непрерывные контакты

Лидеры поддерживают друг с другом контакты как по телефону, так и посредством других средств связи, отметили в ведомстве

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в последнее время продолжают поддерживать друг с другом непрерывные контакты. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"По поводу китайско-американского взаимодействия на высшем уровне могу вам сказать, что лидеры двух стран постоянно общаются", - приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что Си Цзиньпин и Трамп, встречи которых проходят периодически, поддерживают друг с другом контакты как по телефону, так и посредством других средств связи.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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