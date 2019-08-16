Китай пообещал отреагировать на продажу США истребителей F-16V Тайваню

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Намерения Вашингтона продать партию истребителей F-16V китайскому острову Тайвань следует считать нарушением суверенитета Китая, который резко отреагирует в случае дальнейших шагов США в данном направлении. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Я хочу подчеркнуть, что проблемы Тайваня касаются суверенитета и территориальной целостности КНР, они затрагивают ключевые интересы нашей страны, - приводит ее слова сайт внешнеполитического ведомства. - Мы требуем от Соединенных Штатов понимания того, насколько щекотлив и серьезен это вопрос. <...> Самолеты F-16V не могут быть проданы Тайваню, Вашингтон должен прекратить поддерживать связи с Тайбэем по данному вопросу, в противном случае Пекин будет вынужден резко отреагировать, а за все последствия будет отвечать американская сторона".

По данным местных СМИ, США собираются продать Тайваню истребители F-16V стоимостью $8 млрд.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций КНР. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешняя глава администрации острова - противница курса на сближение и отказывается признавать основополагающий принцип "одного Китая", который служит предпосылкой для диалога. Это затормозило процесс интеграции Тайваня с материком.