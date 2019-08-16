CNN: Белый дом неофициально одобрил поставку Тайваню десятков F-16

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Администрация США неофициально одобрила поставку Тайваню десятков американских истребителей F-16, несмотря на возражения властей Китая. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их данным, Белый дом в четверг неофициально проинформировал о своем решении Конгресс США. Теперь вопрос поставок истребителей Тайваню должны рассмотреть и одобрить комитеты по иностранным делам Палаты представителей и Сената.

Как отмечает телекомпания, чтобы сделка была реализована, требуется официальное обращение администрации в Конгресс. Этого не произошло, заверили CNN в Госдепартаменте. "Мы в курсе репортажей СМИ о возможной продаже F-16 Тайваню. Госдепартамент не комментирует предложения по военным продажам, пока о них официально не поставлен в известность Конгресс", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, сообщило 5 августа, что США приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams 250 переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также сопутствующее оборудование на $2,2 млрд. Стоимость танков составила $2 млрд, зенитных комплексов - 223,5 млн.

По данным газеты South China Morning Post, соответствующую заявку на приобретение новой партии вооружений власти Тайваня направили в США в июне. Они также просили 1240 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW и 409 ПТРК FGM-148 Javelin. Ранее Тайбэй также направлял заявку Пентагону на приобретение партии из не более чем 66 истребителей F-16 в новой современной версии V в связи с необходимостью модернизации устаревающего авиапарка ВВС. Тайваньские власти ожидают ответа США на эти запросы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.