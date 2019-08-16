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Кризис в Сирии

Источник: Великобритания потребовала обсудить в СБ ООН новые авиаудары в Идлибе

Запрос на обсуждение данной темы поступил менее чем за полчаса до начала консультаций Совбеза международной организации, отметил собеседник агентства

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Великобритания направила запрос на обсуждение на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН в пятницу авиаударов в Идлибе. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

"Великобритания сегодня запросила обсуждение этой темы в связи с ударами в Маарат-Хумехе", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что запрос на обсуждение данной темы поступил менее чем за полчаса до начала консультаций СБ, которые в пятницу планировалось посвятить обсуждению темы Кашмира.

В четверг заместитель регионального гуманитарного координатора в Сирии Марк Каттс сообщил официальному порталу ООН, что "в результате серии авиаударов в районе Маарат-Хумех на юге Идлиба погибли двое гуманитарных сотрудников: фельдшер и водитель скорой помощи".

1 августа генсек ООН Антониу Гутерриш учредил комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе. Российская сторона тогда подчеркнула, что это решение было принято под давлением и вызывает вопросы с точки зрения наличия у генсека соответствующих полномочий.

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СирияВеликобританияКризис в Сирии
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