Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб отказалась ехать в Израиль

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США, палестинка по происхождению Рашида Тлаиб в пятницу отказалась от запланированной ранее поездки в Палестину и Израиль на условиях, которые выдвинули власти еврейского государства. Об этом говорится в распространенном пресс-службой законодателя заявлении.

Тлаиб, в частности, намеревалась посетить свою 90-летнюю бабушку, проживающую на Западном берегу реки Иордан. Как заявили израильские власти, законодателю будет позволено совершить данную поездку при условии, что она даст письменное согласие не "призывать к бойкоту в отношении Израиля" во время путешествия.

"На данном этапе я отказалась от поездки в Палестину и Израиль. Посещение моей бабушки на таких жестоких условиях, имеющих своей целью унизить меня, разбило бы ей сердце. Усилия, направленные на то, чтобы заставить меня замолчать и чувствовать себя менее значимой, не являются тем, что она [бабушка] хочет для меня, - это убило бы [ту] часть меня, которая всегда противостоит расизму и несправедливости", - написала Тлаиб.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери разрешил члену Палаты представителей в пятницу въезд в страну с "гуманитарной целью", сообщило ранее израильское государственное радио Kan. По его данным, Тлаиб направила Дери письмо с заверениями в том, что она принимает требование Израиля с уважением относиться к ограничениям, наложенным на нее во время визита, а также пообещала не призывать к международному бойкоту еврейского государства во время ее визита. Такое решение встретило резкую критику со стороны палестинских активистов.

15 августа Израиль отказал во въезде двум членам Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и Тлаиб. Они неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства. В тот же день заместитель министра иностранных дел еврейского государства Ципи Хотовели сообщила, что власти Израиля не пустят их в страну. В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что приезд этих двух членов Палаты представителей способен нанести вред государству.