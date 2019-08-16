СМИ: cуд обязал правительство Нигерии выплатить $9 млрд по иску британской компании

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Нигерии будет обязано выплатить британской компании Process & Industrial Development Limited (P&ID) компенсацию в размере $9 млрд в качестве компенсации за невыполненный контракт. Как сообщил в пятницу портал Premium Times, соответствующее постановление принято Высоким судом Лондона.

Отмечается, что данная сумма составляет одну треть от государственного бюджета страны на текущий год.

Почти десять лет назад нигерийское правительство подписало с инжиниринговой и управляющей компанией P&ID 20-летнее соглашение о поставках и переработке природного газа. Однако работы по нему практически не осуществлялись, и летом 2012 года британская сторона подала иск в арбитражный трибунал Лондона. Пять лет спустя трибунал вынес решение в пользу P&ID, обязав Нигерию выплатить за невыполнение контракта сумму в размере $6,6 млрд. Однако нигерийское правительство подало в Высокий суд Лондона иск в целях добиться пересмотра данного решения трибунала.

После рассмотрения спорного дела суд в пятницу постановил оставить в силе решение арбитражного трибунала, начислив при этом к долгу проценты.