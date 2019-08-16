Постпред Индии в ООН пожал руки пакистанским журналистам "в качестве жеста дружбы"

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин пожал руки пакистанским журналистам в знак готовности Нью-Дели к диалогу с Исламабадом.

После состоявшейся в пятницу по китайской инициативе закрытой встречи Совета Безопасности ООН по Кашмиру дипломат озвучил позицию Индии, заключающуюся в том, что вопрос штатов Джамму и Кашмир - внутреннее дело страны. Затем он ответил на несколько вопросов международных СМИ.

Отвечая на вопрос пакистанского журналиста о том, почему Индия отказывается от прямых переговоров с Пакистаном, он заявил, что такие дипломатические консультации между странами идут регулярно. "Вы знаете, я сам работал послом в Исламабаде, был членом многих индийских делегаций на переговорах в Исламабаде. Консультации - это нормальный дипломатический процесс, но ни одна демократия не будет поддерживать переговоры с помощью террора", - сказал Акбаруддин.

После этого он подошел к сотрудникам СМИ и пожал руки всем пакистанским журналистам, задавшим ему вопросы. "Видите, это знак того, что мы протягиваем руку дружбы", - пояснил дипломат.

В отношениях Пакистана и Индии возникла напряженность из-за решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Предложение Нью-Дели пересмотреть свое решение не было принято. Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю и культурные связи с Индией.